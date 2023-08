12/08/2023 | 17:10



Torcedor vítima de racismo visita CT do São Paulo, ganha camisa e tira foto com jogadores

A alegria pela classificação do São Paulo para as quartas de final da Copa Sul-Americana, na quinta-feira, veio acompanhada também de revolta. Isso porque dois argentinos foram presos acusados de racismo. Um deles atirou uma banana contra uma criança de 12 anos. Em nobre gesto, o clube do Morumbi convidou o jovem e sua família para visitar o CT da Barra Funda neste sábado pela manhã. Ele tirou fotos com os jogadores e ganhou uma camisa personalizada do time.

Willyans Paulo não escondeu o sorriso do rosto em nenhum momento. Tirou fotos com Dorival Júnior, Rafinha, Luciano, e claro, os recém chegados Lucas e James Rodriguez. Ele conheceu as dependências do CT da Barra Funda e acompanhou o último treino do elenco pensando no duelo com o Flamengo, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Um dia inesquecível para o são-paulino Willyans Paulo!", escreveu o São Paulo em suas redes sociais. "Após ser vítima de um lamentável ataque racista na última quinta-feira, no Morumbi, o garoto de 12 anos foi recebido com muito carinho no CT da Barra Funda neste sábado. Que as lembranças boas sempre prevaleçam, Willyans!"

A quinta-feira foi de festa dentro dos gramados após a vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo, mas também de cenas lamentáveis fora das quatro linhas. Dentre os argentinos presos, um deles era torcedor e o outro dirigente do clube visitante. O primeiro foi identificado como David Emanuel, filmado fazendo gestos imitando um macaco e arremessando uma banana em direção a Willyans. O segundo foi gravado por parte da torcida do São Paulo mostrando, no celular, a imagem de um macaco.

Em conversa com a reportagem da TV no estádio, o profissional do San Lorenzo confirmou as provocações durante o jogo, mas negou o episódio de racismo. Ambos foram presos em flagrante sem direito a fiança. Segundo César Saad, delegado de polícia que trabalhava no local, os dois vão permanecer no Brasil em um Centro de Detenção Provisória (CDP).

Na ocasião, o pai de Willyans concedeu entrevista ao canal SporTV. "Ele ficou muito nervoso e chorou muito, muito mesmo. Faltou até ar para ele. Eu estranhei que tinha muita gente filmando, mas ele conseguiu me falar que tinham jogado uma banana nele e o chamado de macaco", contou.

FOCO NO BRASILEIRÃO

Após a visita de Willyans, o São Paulo embarcou para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo neste domingo. O Maracanã, palco do duelo, ficará marcado pela estreia do astro colombiano James Rodriguez com a camisa tricolor. Os desfalques ficam por conta de Caio Paulista, que sofreu um estiramento na coxa direita, e o zagueiro Ferraresi, que ainda se recupera de um procedimento cirúrgico no ligamento cruzado do joelho direito.