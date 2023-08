Britney Spears tenta retomar relação com os filhos após eles se mudarem para o Havaí

12/08/2023 | 16:11



Britney Spears vem demonstrando seu esforço para retomar os laços afetivos com os filhos adolescentes, Sean Preston, de 17 anos de idade, e Jayden James, de 16. Frutos de seu ex-casamento com o rapper Kevin Federline, a artista pop vem tentando comunicação com os dois, de acordo com informações reveladas à Page Six, por Mark Vincent Kaplan, advogado de seu ex-marido.

Nesse sentido, a cantora chegou a publicar fotos e elogios aos garotos nas redes sociais, após eles se mudarem para o Havaí no começo de agosto. Segundo o site TMZ, a famosa não conseguiu se despedir dos rapazes antes que eles se mudassem da Califórnia para a nova casa na ilha.

Vale lembrar que Maui, uma ilha localizada no Havaí, vem sofrendo com trágicos incêndios florestais e Kaplan revelou que os filhos de Britney estão traumatizados com a situação.

- Eles não foram afetados, mas há pessoas morrendo e tendo suas casas destruídas na área. É uma situação muito traumática, contou o advogado.

Representantes da cantora não afirmaram que esse possa ter sido o motivo pelo qual a artista norte-americana tentou reaproximação com os filhos, embora seja um dos fatores que demonstrem tal atitude.

Vale lembrar, por fim, que Britney Spears se casou com Sam Asghari em 2022, e isso pode ter causado ainda mais o distanciamento de Sean e Jayden da mãe.

- Só quero que ela melhore mentalmente. Quando ela melhorar, eu realmente quero vê-la novamente, declarou o filho caçula ao Daily Mail.