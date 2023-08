Thiago Nigro rebate crítica de Marcelo D2: Alguns influenciam os outros a fumarem o dia inteiro

12/08/2023 | 16:11



Vixe, não gostou! Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, não gostou nadinha de ouvir a crítica feita por Marcelo D2 sobre ele durante participação no programa Rango Brabo e fez questão de usar as redes sociais para rebater o comentário. Tudo começou após o rapper ser questionado sobre o que acha de uma fala do noivo de Maíra Cardi e responder na maior sinceridade.

Na ocasião, o apresentador Diogo Defante fez uma pergunta relacionada ao influenciador:

- Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho, essa é uma frase que o influenciador digital de finanças Primo Rico soltou recentemente. Concorda?

Ao que Marcelo disparou sem pensar duas vezes:

- Que ele é influenciador, não. Que p***a é essa? Qualquer filha da p**a hoje em dia é influenciador, né, cara?

Profundamente incomodado com o deboche do artista, Thiago escreveu um texto nos Stories do Instagram disparando críticas ao rapper.

Uau! Quando cordialidade. Realmente, concordamos. Qualquer um pode ser influenciador. Alguns influenciam os outros a fumarem maconha o dia inteiro e xingarem uns aos outros, enquanto outros incentivam pessoas a trabalharem e irem atrás de seus sonhos. A propósito, fiquei feliz de você lembrar do meu rosto, me surpreendeu você ainda ter memória tão boa, escreveu ele.