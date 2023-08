Maiara sobe aos palcos cinco dias depois de cirurgia plástica

12/08/2023 | 16:10



Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs durante um show ao revelar que havia feito uma cirurgia plástica cinco dias antes de sua apresentação. A sertaneja ainda confessou que estava com certo receio de subir ao palco para cantar, embora tenha sido incentivada pela irmã.

Assim, as irmãs desabafaram durante o show realizado em Serrana, no interior de São Paulo, sobre as férias que tiraram há pouco tempo, quando Maiara assumiu que não sabia como seria cantar após ter feito o procedimento estético aos 35 anos de idade.

- Deu tempo até de dar uma recauchutada, logo, logo, vocês vão ver o resultado. Tomei coragem, aproveitei e entrei na faca, ainda tô empalada aqui. Cheguei tremendo de medo, pensei: Será que eu vou conseguir cantar?. Mas a voz saiu tinindo, tá melhor do que nunca, disparou ela.

Na sequência, comemorando a performance com os fãs, a cantora mostrou que sua autoestima está melhor do que nunca.

- Vai ficar melhor ainda, agora tô mais bonita e vou ficar mais gostosa, contou.

Nesse sentido, Maraisa fez questão de enaltecer ainda mais a irmã e companheira de estrada:

- Sempre foi gostosa, é que mulher inventa, gente. Com cinco dias a mulher já está no palco. Pode ter neném e fazer show no mesmo dia. A Maiara realmente tem que ser estudada pela NASA.

Por outro lado, a artista explicou aos fãs que nem um procedimento estético foi capaz de deixá-la longe dos palcos.

- Não tem coisa que eu ame mais do que estar no palco. Isso aqui é a energia da minha vida. Na hora que eu entrei aqui, é muito sério isso. Vocês são o combustível de Maiara & Maraisa, disse ela, que não conteve as lágrimas.

Por fim, vale dizer que o procedimento realizado pela cantora sertaneja não foi revelado, embora rumores levem os fãs a acreditar que tenha sido uma lipoaspiração no abdômen.