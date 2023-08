Newcastle joga bem e goleia o Aston Villa na 1ª rodada do Campeonato Inglês

12/08/2023 | 16:06



O Newcastle voltou para o Campeonato Inglês em grande estilo após grande temporada no último ano, classificado para a Liga dos Campeões. Em jogo muito movimentado, o time de Eddie Howe venceu o Aston Villa por 5 a 1 logo na primeira rodada da competição. Jogando no estádio St James' Park, os jogadores controlaram a posse de bola, pressionaram o adversário e largaram com o pé direito na competição.

Logo aos 6 minutos, o estreante Sandro Tonali, se antecipou da marcação, recebeu um cruzamento caprichado de Alex Gordon e empurrou para o fundo das redes. O italiano de 23 anos foi contratado junto ao Milan há pouco mais de um mês como a grande estrela desta janela e já marcou em sua primeira partida oficial em Newcastle. O jovem poderia ter ampliado na sequência, mas Dibu Martinez fez grande defesa.

Depois de um sufoco no começo, o Aston Villa conseguiu responder também com uma das novidades da temporada na Inglaterra. Em cruzamento pela direita, Watkins ajeitou de cabeça e o francês Moussa Diaby finalizou de primeira para o fundo das redes aos 11 minutos. Nem mesmo o empate diminuiu a intensidade do confronto no St James' Park.

Com 15, pintou a estrela do suéco Alexander Isak pela primeira vez na temporada. O atacante aproveitou um descuido da marcação, recebeu de Botman e finalizou de primeira, tirando de Martinez. O centroavante, destaque na campanha do último ano com 10 gols em 27 jogos, voltou a marcar aos 13 minutos do segundo tempo. O zagueiro inglês Ezri Konsa vacilou, Isak roubou a bola dentro da grande área e bateu por cobertura em cima de Dibu.

A festa do Newcastle ficou completa com o gol do experiente Callum Wilson, aos 21 minutos. Em uma troca de passes rápida, Barnes recebeu na frente e deu um presente para o artilheiro só tirar do goleiro. Já nos acréscimos, aos 46, foi a vez do próprio Barnes fechar a goleada. Murphy limpou a marcação e lançou o meia, que progrediu em velocidade e bateu rasteiro.

OUTROS JOGOS

Mais cedo, também pela primeira rodada do Campeonato Inglês, o Bournemouth empatou em casa com o West Ham por 1 a 1. Em Liverpool, o Everton jogou bem no Goodison Park, mas perdeu por 1 a 0 para o Fulham. De volta à primeira divisão, o Sheffield United perdeu do Crystal Palace por 1 a 0 no estádio Bramall Lane, enquanto o Brighton goleou o Luton Town por 4 a 1 no sul da Inglaterra.