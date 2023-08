Moradores do Núcleo Gamboa recebem 136 escrituras de imóveis

Da Redação



12/08/2023 | 15:00



A Prefeitura de Santo André entregou neste sábado 136 escrituras de imóveis para moradores do Núcleo Gamboa II, localizado no bairro Paraíso, ao lado do Parque Central. A ação faz parte do programa de regularização fundiária do município, que distribuiu mais de 9.000 títulos de propriedades na cidade desde 2017.

O Núcleo Gamboa II foi implementado em uma área pública durante os anos 1990. A regularização do local era esperada há, pelo menos, 33 anos e dá segurança jurídica para as famílias, que contam a partir de agora com o título de propriedade.

“Todo mundo conhecia a comunidade da Gamboa como um problema sem solução e estamos aqui contando esse último capítulo com final feliz, com todo mundo com seu teto. A partir de agora, com seu documento, com a sua escritura”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB). “A Gamboa tem características especiais, foi uma grande parceria com a comunidade, que contratou topógrafo e que ajudou a equipe na parte técnica por meio da associação do bairro. Nossa equipe entrou em campo com tudo que é de responsabilidade da Prefeitura para dar essa segurança aos moradores”, complementou.

A expectativa da Prefeitura é entregar cerca de 20 mil matrículas para moradores de comunidades da cidade até o fim de 2024.

“Estamos em comunidade que ocupa área privilegiada da cidade, ao lado do Parque Central. É uma luta de mais de 33 anos que chega ao fim. São 136 matrículas que serão entregues de um total de 20 mil que estamos planejando até o fim de 2024”, explicou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Ivo de Lima.

“Moro na comunidade há 45 anos e estava esperando esse documento desde sempre. Foram muitas promessas e nunca acontecia nada. Agora saiu e estou muito feliz. É um patrimônio para toda minha família”, comentou Edimar Pereira de Oliveira, 60 anos.

Para Antônio Roldão, 68 anos, que mora no local há 33 anos, receber a escritura era um desejo antigo. “Sonhava com o dia que iria receber essa escritura. Agora está no papel, vou morar no que é meu. Nunca mais vou ter medo de que alguém me tire daqui”, comemorou.

NOVOS ESPAÇOS

A Prefeitura de Santo André também projeta viabilizar novos empreendimentos imobiliários para contemplar munícipes de baixa renda e reduzir o déficit habitacional do município.

Um dos exemplos é o Residencial Clara, cujas obras tiveram início em janeiro deste ano. O conjunto, que está sendo construído no bairro Camilópolis, terá 480 apartamentos que vão beneficiar famílias cadastradas nos programas habitacionais da cidade ou que recebem aluguel social. Outro exemplo é o Residencial João Ducin, no Jardim Jamaica, que oferecerá 460 moradias, com obras iniciadas também neste ano.