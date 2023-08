Copacabana Palace faz 100 anos; quanto custa se hospedar em um ícone do Rio?

12/08/2023 | 15:31



Nesse domingo, 13, faz um século que o hotel Copacabana Palace foi inaugurado na avenida Atlântica, no Rio. De lá para cá, a marca se consolidou como um dos ícones da cidade servindo de segunda casa para milhares de chefes de estado, celebridades e endinheirados de todo o mundo que, na hora de se hospedar, querem aproveitar tudo o que o luxo de um hotel desse porte pode oferecer.

Mas afinal quanto custa se hospedar em um símbolo do luxo como o "Copa"? A resposta depende de uma série de fatores, como data da hospedagem, número de hóspedes e período em que a reserva será feita.

Mas é possível dizer que se acomodar por uma única noite no hotel pode variar de R$ 2,9 mil a R$ 29 mil para quem quiser usufruir das acomodações mais nababescas do Copacabana Palace, conforme o site da rede de hotéis

Pela bagatela, o hóspede do Copacabana Palace pode desfrutar de uma suíte de 117 metros quadrados, com uma piscina semiprivada, localizada no sexto andar da edificação, com vista panorâmica para o mar carioca.

"Uma experiência de estadia VIP sob medida, adaptada às suas preferências", descreve o site do hotel sobre a acomodação mais cara, cujo preço já inclui o café da manhã.