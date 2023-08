Cristiano Ronaldo faz 2, vira para o Al-Nassr e fatura seu 1º título na Arábia Saudita

12/08/2023 | 15:25



O primeiro título com o Al-Nassr precisava vir com a marca decisiva de Cristiano Ronaldo. O craque português marcou os dois gols da vitória, de virada, por 2 a 1 contra o Al-Hilal, de Jorge Jesus, e garantiu a conquista da Copa dos Campeões Árabes, torneio que reuniu os principais clubes da região, com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo. A grande final precisou ser decidida com a prorrogação no estádio King Fahd, em Riade, na Arábia Saudita, e também contou com a estrela do atacante Michael, ex-Flamengo.

Após uma primeira etapa sem gols, a bola finalmente tocou o fundo das redes pela primeira vez aos seis minutos do segundo tempo. O brasileiro Malcom, ex-Corinthians, recebeu na linha de fundo pela esquerda e cruzou na medida para tirar a marcação da jogada e deixar Michael em condição de finalizar. Na comemoração, o atacante fez o tradicional 'siiu' de Cristiano Ronaldo com a torcida, que o assistia do outro lado do campo.

Com a vantagem no placar, o jogo chegou a ficar na mão do Al-Hilal aos 26 minutos após a expulsão direta do zagueiro Abdulelah Al-Amri, mas o Al-Nassr também tinha a estrela de Cristiano Ronaldo em campo para decidir: mesmo com um a menos, não demorou muito para Michael ver o seu ídolo empatar o confronto em Riade. Al Ghannam recebeu um lançamento do goleiro Alaqidi pela direita, dominou no peito e jogou na frente aos 29. Cristiano Ronaldo acompanhou a jogada pelo meio, com a vitalidade de um menino, e recebeu rasteiro para finalizar com força.

Ao contrário do brasileiro, o português comemorou com cara de bravo, apontando e gesticulando. Buscando a virada, ele já correu para o meio de campo, chamando os companheiros. A concentração do craque fez toda a diferença na prorrogação. Aos sete minutos da primeira etapa do tempo complementar, a defesa do Al-Hilal cortou mal, o Al-Nassr finalizou no travessão e a bola sobrou limpa para Cristiano cabecear na pequena área.

O lance precisou ser checado pelo árbitro de vídeo (VAR), mas foi validado após revisão. Um dos maiores vencedores do futebol mundial, tetracampeão da Liga dos Campeões da Europa, Cristiano Ronaldo comemorou como um garoto a confirmação do gol, que garantiu o seu primeiro título com o Al-Nassr.

O técnico Luis Castro, ex-Botafogo, foi expulso logo depois por reclamação. Mesmo com um jogador a mais desde a segunda etapa do tempo regulamentar, o Al-Hilal não conseguiu passar pela marcação do adversário e sucumbiu em Riade.

Substituído no segundo tempo da prorrogação após sentir dores no joelho por causa de uma dividida, Cristiano Ronaldo voltou a conquistar um título após ficar duas temporadas sem levantar um troféu.