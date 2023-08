Eles estão com tudo! Jonas Brothers celebram início de turnê mundial: Cinco álbuns a cada noite

12/08/2023 | 15:10



Neste sábado, dia 12, os Jonas Brothers dão o pontapé inicial em uma incrível turnê mundial que contará com cinco álbuns no repertório. As fãs não poderiam estar mais felizes em não só poder ver Nick, Kevin e Jonas ao vivo, como também ter a certeza de que sua música favorita será tocada. Mais do que animados com a série de shows, os artistas usaram as redes sociais para celebrar.

Em uma publicação na página oficial do trio no Twitter, os artistas começaram falando sobre a emoção de começar se apresentando no Yankee Stadium, em Nova York.

UAU! Finalmente é dia de jogo! Mal podemos acreditar que 12 de agosto chegou e estamos incrivelmente empolgados em compartilhar essa experiência com vocês no Yankee Stadium! Seremos honestos - mal dormimos na noite passada. Estamos prontos para ir!

Em seguida, a banda agradeceu o carinho de todos que acompanharam sua carreira:

Esta noite é uma celebração da jornada em que estivemos nos últimos 18 anos com vocês! Todos nós escolhemos viver juntos, os altos, baixos e o crescimento ao longo do caminho. É uma honra ver tantos rostos iguais em nossos shows. Sejamos claros - a Tour não existiria sem VOCÊS! Desde o início, você esteve ao nosso lado, torcendo por nós em cada reviravolta. Seu apoio tem sido a força motriz por trás de nossa música, nossas apresentações e nossa evolução como artistas. Nós realmente não poderíamos ter chegado tão longe sem sua presença constante em nossas vidas - nossa família estendida.

E os Jonas Brothers finalizaram:

Acreditamos que o futuro é cheio de esperança e estamos especialmente empolgados em criar momentos inesquecíveis na turnê enquanto tocamos cinco álbuns a cada noite. Vai ser uma experiência maravilhosa, emocionante e divertida para todos nós! Nós colocamos nossos corações em montar este show. Como foi um grande empreendimento, começaremos às 20h em ponto para garantir que possamos colocar o máximo de música possível durante a noite. Com gratidão e amor sem limites, irmãos Jonas.

Infelizmente, não foi divulgada nenhum data de show na América Latina, porém as fãs ainda não perderam a esperança de que eles possam vir ao Brasil. Por enquanto, a turnê passará pela América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia.