Thales Bretas revela que cada vez mais os filhos perguntam sobre Paulo Gustavo

12/08/2023 | 15:10



Eterna saudade! Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, foi o convidado especial do Conversa com Bial e emocionou ao falar sobre os seus filhos, Romeu e Gael, de três anos de idade. O dermatologista contou que os herdeiros passaram a perguntar cada vez mais do humorista, que morreu em 2021.

- Não entendiam por que da ausência desse pai, se era um abandono. Eu sempre explicava o que aconteceu: que ele ficou dodói, e foi para o céu. Sempre fazia essa brincadeirinha. De vez em quando, agora com eles maiores, que a gente toca no assunto, cada vez mais eles perguntam, estão mais curiosos sobre a vida. Um dia o Romeu me perguntou, mas por que o papai Paulo foi para o céu?. Porque ele ficou dodói, filho. Tem momentos que a gente fica dodói, não consegue melhorar e vai para o céu. Mas eu não queria que papai Paulo fosse para o céu.

Thales também contou que eles começaram a questionar o motivo de terem dois pais:

- Eu explico que vocês tiveram dois pais que queriam muito vocês. A gente pegou duas barrigas emprestadas para fazer (eles) porque a gente é homem e não pode ter e elas trouxeram vocês com muito amor e um dos papais ficou dodói e tem o papai Tata aqui. Esse é o formato de família. Têm crianças que não têm pai, criança que tem duas mães, eu sempre toco nesse assunto com eles.

Em outro momento do programa, ele relembrou o nascimento dos herdeiros e o momento difícil de ver um dos filhos na UTI neonatal se alimentando com uma sonda:

- É muito doloroso você ver seu filho cada vez mais invadido. Ele foi entubado, depois extubado, mas com sonda, porque não podia mamar. A alimentação era muito aos poucos, era 1ml que a gente dava por dia, foi uma loucura. Teve icterícia porque se alimentou mal. No comecinho, ficou com uma sondinha. Bota o neném na luzinha, com óculos escuros, ele virou um basculho na mão dos médicos.

- E a gente lá, das 7h da manhã às 11 da noite no CTI, porque não podia dormir nos Estados Unidos, tentando dar leitinho porque só poderia ter alta se conseguisse mamar 30ml que era uma mamada suficiente. Graças a Deus Gael segurou, porque se ele nascesse no meio dessa confusão toda, como a gente ia se dividir? Romeu teve alta e três dias depois Gael chegou. Passamos o primeiro Dia dos Pais com Romeu nos braços e Gael quase nascendo. Gael escorregou que nem quiabo, teve um parto natural, maravilhoso, rápido.