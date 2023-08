Príncipe Harry mostra suas habilidades esportivas ao participar de partida de polo beneficente em Singapura

12/08/2023 | 14:11



O Príncipe Harry decidiu usar suas habilidades de polo para uma boa causa ao participar de uma partida beneficente em Singapura neste sábado, dia 12. Segundo informações da revista People, o duque de Sussex competiu na Sentebale ISPS Handa Polo Cup no Singapore Polo Club.

O marido de Meghan Markle jogou o Royal Salute Sentebale Team e ainda contou com a incrível participação de Ignacio Nacho Figueras durante a partida. O argentino é um reconhecido atleta de polo e atuou como capitão do Singapore.

Este evento desempenha um papel crucial na arrecadação de fundos para a Sentebale, instituição de caridade que o filho do Rei Charles III fundou ao lado do Príncipe Seeiso de Lesoto em 2006. A missão da organização é assistir crianças e jovens que enfrentam adversidades relacionadas à pobreza, desigualdade e HIV/AIDS no sul da África.

A primeira copa de polo da instituição aconteceu em 2010 em Barbados e, segundo informa a revista, já conseguiu arrecadar quase 70 milhões de reais para a causa.