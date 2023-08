Jogador brasileiro morre em acidente de carro com caminhão no Vietnã

12/08/2023 | 13:37



O brasileiro Paollo Madeira Oliveira, atacante de 27 anos do Hoang Anh Gia Lai, do Vietnã, morreu neste sábado, 12, em um acidente de carro no país, junto a outros dois colegas de clube, o assistente Duong Minh Ninh e o médico Trí Ðào. De acordo com informações da imprensa vietnamita, o veículo em que os três se encontravam foi espremido por dois caminhões na Rodovia Nacional 14, na província de Gia Lai, e, mesmo com a ajuda de moradores locais no resgate, não resistiram.

O incidente ocorreu por volta das 15h no horário local (5h no fuso de Brasília) enquanto eles retornavam de uma partida pelo Campeonato Vietnamita. O presidente do HAGL, Doan Nguyen Duc, disse estar "chocado" e ressaltou a enorme perda de seu jogador e funcionários. O clube se manifestou no Instagram com uma imagem de seu escudo em preto e branco e um coração preto na legenda, indicando luto.

Paollo foi titular no mais recente jogo do Hoang Anh Gia Lai, quando perderam de 1 a 0 do Song Lam Nghe An pela fase de rebaixamento da liga nacional. Pouco conhecido no Brasil, ele atuou nas divisões inferiores de Portugal, onde passou parte de sua carreira até chegar ao Vietnã.

O jogador se profissionalizou no Imortal Deportivo Clube e passou por Quarteirense, Farense e Estrela Amadora até chegar ao Hong Linh Ha Tinh FC, seu primeiro clube vietnamita, em 2022, por empréstimo. Um ano depois, foi contratado a custo zero pelo HAGL, onde era titular e um de seus principais artilheiros.

Antes do acidente fatal, Paollo tinha bons números pela sua atual equipe, mesmo lutando contra o rebaixamento. Em 15 jogos, foram seis gols e três assistências, participando de quase a metade dos gols do time. Ele era naturalizado português, mas não chegou a ter passagens pela seleção local ou seus esquadrões juniores.