Filho de Robin Williams homenageia o pai no aniversário de morte do ator: Esses dias são sempre difíceis

12/08/2023 | 13:11



Zak Williams, filho do ator Robin Williams, usou as redes sociais para relembrar com carinho do pai, que morreu dia 11 de agosto de 2014, aos 63 anos de idade.

Em sua conta do Twitter, Zak publicou uma foto do ator, em uma quadra de tênis, e brincou ao falar do estilo de roupa que ele costumava usar.

Pai, no 9º aniversário de sua morte, estou me lembrando de você por suas excelentes escolhas de moda. Esses dias são sempre difíceis e adoro lembrar de você por ser tão, muito VOCÊ. Te amo muito!