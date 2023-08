Luana Piovani revela que chegou a um acordo com Pedro Scooby: Celebrando a paz por completo na minha vida

12/08/2023 | 13:10



A paz foi restaurada! Luana Piovani revelou que conseguiu chegar a um acordo com Pedro Scooby sobre a guarda e pensão dos três filhos, Dom, Bem e Liz. Os dois se casaram em 2013, anunciaram o divórcio em 2019 e estiveram no centro de inúmeras polêmicas ao trocarem farpas publicamente e engatarem em uma briga judicial.

Sempre sincera nas redes sociais, a atriz já fez diversas críticas ao ex-marido e nunca hesitou em contar aos seguidores sobre os problemas que enfrentava. Dessa vez, ela chegou com a boa notícia de que os dois conseguiram se acertar com a ajuda de uma mediadora.

A artista disse que a psicanalista soube organizar, entender e administrar os egos feridos pelas mágoas e atitudes erradas que fizeram o outro sofrer. Luana contou ainda que viu o esforço do surfista, o que facilitou o acordo.

- Ela viu que o tempo todo tinha uma imensa vontade de se acertar, um grande respeito um pelo outro. Tivemos momentos difíceis, precisou intervir várias vezes. Ao final de dez sessões, foi em um tempo de férias, que foi muito importante. As crianças ficaram com o Pedro no Brasil, eu vi a vontade e o esforço dele em amadurecer, evoluir, fazer coisas que para mim são importantes, mesmo achando talvez pequenos exageros. Teve o tempo todo uma vontade e um sacrifício muito grande para que a gente chegasse em um consenso bom, e isso aconteceu. Fomos mediados, chegamos em um contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é o meu paraíso astral.

Na legenda, ela escreveu:

Feliz, plena, realizada e celebrando a paz por completo na minha vida. Feliz paraíso astral para mim.