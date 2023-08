Cine Theatro Carlos Gomes terá forró neste sábado

Da Redação



12/08/2023 | 13:00



O Cine Theatro Carlos Gomes, em Santo André, recebe hoje o projeto “Forró Pé de Calçada - Cada um Belisca um Pouco”. O evento reúne pessoas amantes da cultura popular nordestina, uma espécie de intercâmbio cultural com o objetivo de conhecer o cenário existente do forró na região. Ele acontece a partir das 14h e contará com a presença dos DJs Tércio Emo – criador do projeto – e Johnny, além do grupo Forró de Cabo a Largo e dançarinos do forró pé de serra.

Os músicos apresentarão repertórios variados, uma mistura de xote, xaxado e baião com clássicos de outros estilos, como drum’n’bass, house, dance e hip hop. Nestes encontros, os participantes trocam experiências e dançam ao som da discotecagem.