Edson Celulari fala sobre a paternidade aos 65 anos de idade: As costas reclamam, mas assim que tem que ser

12/08/2023 | 11:10



Edson Celulari foi um dos convidados do É De Casa, na manhã deste sábado, dia 12. O ator, pai de três filhos, falou sobre a paternidade aos 65 anos de idade e o quanto ama a função de ser pai:

- Ser pai não tem muita a ver com a idade, mas com a qualidade. Teve o Robert de Niro -- que foi pai recentemente aos 79 anos --, perto dele eu estou me sentindo até jovem! [...] As costas reclamam, mas assim que tem que ser, disse ele.

Aos 65 anos de idade, Edson é pai de Chiara, de um ano de idade, do Enzo, de 26 anos, e de Sophia, de 20 anos de idade. Questionado sobre a diferença na criação, ele falou:

- Eu acho que ser pai é como andar de bicicleta, você tem que estar em movimento para se equilibrar. Você tem que estar atento ao que está ao seu redor.

Ainda, durante a participação, o ator foi surpreendido com um recado super fofo da esposa com a caçula:

- Eu e Chiara estamos aqui para falar parabéns para esse superpapai, para esse homem que é o amor da nossa vida. É maravilhoso aprender com você a cada dia. Conviver com sua energia, com sua inteligência. Feliz Dia dos Pais, a gente te ama e a gente é muito sortuda em ter você na nossa vida.