Charge - 12 de agosto de 2023

Do Diário do Grande ABC



12/08/2023 | 10:00



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou pela constitucionalidade dos decretos editados pelo governo do Estado que garantiu à Next Mobilidade a construção do BRT-ABC e a prorrogação do contrato de concessão do Corredor ABD de trólebus com a gerência de linhas intermunicipais de ônibus da Área 5.