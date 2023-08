Segurança, compromisso com as famílias

Rodolfo Donetti



12/08/2023 | 10:00



Tive a oportunidade de visitar o 5° DP (Distrito Policial) de Santo André, onde fui calorosamente recebido pela equipe liderada pelo delegado titular, Dr. Matheus Rezende. A hospitalidade e o acolhimento foram notáveis, reforçando a importância de uma relação harmoniosa entre a comunidade e as forças de segurança.

O encontro não apenas reavivou memórias da minha época como policial, mas também proporcionou um diálogo franco sobre a questão da criminalidade na região. Discutimos detalhes das investigações em curso e a dinâmica do policiamento local, elementos essenciais para garantir a tranquilidade dos cidadãos.

Desde que assumi meu mandato como vereador em 2017, tenho buscado incansavelmente reforçar a importância da segurança pública. Minha trajetória como policial me mostrou de perto as necessidades do cidadão de bem, que anseia por um ambiente seguro para viver, trabalhar e prosperar.

A conversa com o delegado Matheus Rezende apenas reforçou o compromisso mútuo com a busca por soluções eficazes. Nossas vivências convergem para a compreensão de que a segurança pública não é apenas um dever do Estado, mas um direito fundamental de cada indivíduo.

Nesse contexto, fica claro que a colaboração entre os órgãos de segurança, a comunidade e a representação política é vital para construir um ambiente mais seguro e resiliente. A troca de ideias entre um antigo irmão da segurança e um vereador empenhado reflete a busca por uma abordagem integral, que considera não apenas as estatísticas, mas as histórias e experiências reais que moldam a nossa cidade.

Em um mundo em constante transformação, a segurança pública deve evoluir para enfrentar novos desafios. Essa conversa enriquecedora reafirmou meu compromisso em promover políticas que fortaleçam nossas forças de segurança e promovam o bem-estar de todos os cidadãos.

Que possamos, juntos, construir um futuro onde a tranquilidade e a segurança sejam direitos inalienáveis, e parabéns ao Delegado Mateus Rezende e equipe pelo brilhante trabalho. Conte comigo sempre!

Rodolfo Donetti é policial militar e vereador pelo Cidadania em Santo André.