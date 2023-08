Ajuda ao Nardini

Da Redação



12/08/2023 | 10:00



Um mês depois de o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em visita a São Bernardo, prometer ajuda para custear parte das contas do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, a instituição de saúde mauaense segue à espera do dinheiro. A demora no encaminhamento da questão preocupa o prefeito Marcelo Oliveira (PT), que classifica o recurso estadual como “essencial para manter o equipamento como referência para Mauá e outras cidades da região”. Qualquer solavanco no funcionamento do complexo hospitalar, cujos custos mensais batem na casa dos R$ 10 milhões, colocaria em risco a qualidade de vida de milhões de pessoas que dependem dos procedimentos oferecidos pelo endereço. O Estado deve estar ciente disso.

Marcelo Oliveira já oficiou o Estado sobre a situação, mas até agora aguarda a resposta. No documento oficial, o prefeito solicita o envio de R$ 3 milhões mensais, montante considerável para assegurar o pagamento de parte importante dos 8.000 atendimentos e 1.200 internações a cada 30 dias. A gestão anterior, conduzida por Rodrigo Garcia (PSDB), reconhecia as características regionais do Nardini. Tanto que repassava R$ 1,5 milhão por mês dos cofres paulistas para o hospital mauaense. A fonte, todavia, secou com a troca do comando do Palácio dos Bandeirantes. Mas o trabalho dos profissionais do complexo continua a ser executado, sem distinções – como, aliás, deve acontecer no segmento da saúde.

O pleito de Marcelo Oliveira é legítimo. Embora seja financiado 100% com verbas municipais, o Nardini atualmente presta atendimento para moradores de outras cidades, especialmente Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, uma franja da Zona Leste de São Paulo e até mesmo pacientes de Suzano – que fica em outra região, o Alto Tietê. Deveria, portanto, receber auxílio do Palácio dos Bandeirantes. Assim como aconteceu com São Bernardo, que obteve aporte estadual de R$ 150 milhões para pagar as contas de seus hospitais municipais. Político com histórico de decisões técnicas, avesso à politização de questões administrativas, o governador certamente não deve demorar para fazer o mesmo com Mauá. A ver.