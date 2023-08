Pezão, do UFC, projeta terminar o ano entre os 10

João Tollotti

Especial para o Diário



12/08/2023 | 07:00



Marcos Pezão, membro do UFC (Ultimate Fighting Championship), visitou o Grande ABC na última quinta-feira (10), e participou do podcast Carma Fio Cast, e revelou que planeja terminar esse ano entre os 10 principais atletas do ranking da modalidade. Hoje, o lutador é o 15º. Na oportunidade, Pezão também contou histórias sobre o início de sua carreira no UFC, em 2014, e falou sobre o seu atual momento. O lutador da categoria Peso Pesado vem de uma derrota para Derrick Lewis, americano que o nocauteou com uma joelhada logo no início do Primeiro Round. A luta durou 33 segundos. Pezão admite que sentiu a derrota e, por isso, veio mais cedo para o Brasil. “Eu moro na Flórida. Normalmente, venho ao Brasil duas vezes por ano, para o aniversário das minhas filhas, só que desta vez vim um pouco antes, porque precisava esfriar a cabeça.”

Apesar disso, o atleta matural de Ribeirão Pires, disse estar ansioso para entrar novamente no octógono, garantundo que continuará lutando pela mesma categoria. “Essa é a minha categoria. Meu estilo de luta é muito bom para os Pesos Pesados. Foi onde me destaquei no kickboxing, sendo campeão mundial três vezes. Estou entre os 15 primeiros”, disse explicando que ainda terá mais uma luta esse ano e prevê que seja contra o décimo primeiro do ranking.

Ao falar sobre o futuro duelo, Pezão demonstrou confiança para enfrentar o polonês, Marcin Tybura. “Essa luta é ótima pra mim. Meu objetivo é terminar o ano no top 10, para que em 2024 eu consiga brigar pelas cinco primeiras colocações”, destacou. Pezão informou que ao menos dois lutadores que estão à sua frente no ranking devem sair do UFC, devido a finalização de contrato, que automaticamente o faria ascender no ranqueamento.

Ao refletir sobre planos de vida, Pezão revelou sua intenção de criar um projeto social em sua cidade natal. “Tenho a ideia de fazer algo voltado às artes marciais que una atletas e amantes do esporte em Ribeirão Pires.”

A íntegra da entrevista de Pezão pode ser conferida em https://www.youtube.com/watch?v=YktQJSdpeiY.