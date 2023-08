Nas narrativas para o Metrô na região

Da Redação



12/08/2023 | 07:00



O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) aproveitou audiência com secretários do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para colocar à mesa a cronologia correta da briga pelo Metrô no Grande ABC. Ele iniciou sua fala dizendo que, por anos, políticos se elegeram na região com a promessa da chegada do ramal metroviário, em especial o atual prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e sua mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB). “A possibilidade de o Metrô chegar era concreta, com a assinatura do contrato da Linha 18-Bronze. Mas veio um governador chamado João Agripino (João Doria), apoiado pelo casal Morando, e ele trouxe um secretário forasteiro chamado Baldy (Alexandre Baldy, de Transportes Metropolitanos), que abriram mão de uma realidade. A Linha 18 foi enterrada sem que o casal Morando fizesse nada”, disse o petista. “E a justiça precisa ser feita. Quem de fato briga pelo Metrô é a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), que preside a Comissão de Assuntos Metropolitanos sempre pautando esse tema. Assunto esse endossado por mim, pelo deputado (Teonilio) Barba (PT), pelo deputado Rômulo (Fernandes, PT). falo isso porque preciso vacinar a população. Porque sei que, como prática, a família Morando vai querer vender outra versão.”

Palestra

Está marcada para terça-feira a palestra do médico Antônio Carlos do Nascimento, colunista do Diário. A atividade será no Club Athletico Paulistano, na Capital, e vai tratar sobre a obesidade – a palestra tem o nome de Obesidade e Seus Reis Nus. “O enfrentamento implacável da pandêmica obesidade, sem credos ou querenças, é o caminho único para salvar milhões de vidas e também o SUS”, disse o especialista em endocrinologia.

Agência reguladora

O vereador Edson Sardano (PSD), de Santo André, pediu a criação de uma agência reguladora de serviços na cidade. Segundo ele, esse instrumento seria importante para fiscalizar a prestação de serviços de empresas como Enel e Sabesp.

Contas em São Bernardo – 1

A Câmara de São Bernardo aprovou as contas de 2020 da Prefeitura, com apenas a bancada do PT se abstendo da votação. Isso quer dizer que Julinho Fuzari (PSC) foi a favor do parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Contas em São Bernardo – 2

Indagado pela coluna sobre a votação, Fuzari disse que a postura reforça o que ele tem dito: “Eu não sou oposição ou situação. Eu sou parlamentar. Voto projetos que são de interesse da sociedade e sou contrário a questões que considero erradas na cidade. No caso das contas de 2020, um órgão técnico, no caso o Tribunal de Contas, fez uma análise sobre a contabilidade”.

União da esquerda em Sto.André

Aconteceu ontem à noite a plenária do movimento Santo André Popular, com apresentação do manifesto do grupo. O texto foi redigido por lideranças do PT, PCdoB, PV, Rede e Psol da cidade – o que, segundo a classe política, abre caminho para uma aliança dessas siglas na eleição do ano que vem.

Acerto

Esta coluna mostrou ontem que o ex-subsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado Marcelo Strama (PSB) vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema, na gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT). A nomeação foi indicada em reunião do prefeito com o deputado estadual Caio França. O encontro contou com a participação de seu assessor David Ramalho, do presidente do PSB local, Jadir Riato, além dos vereadores do PSB Cicinho e Jerry Bolsas.

Além das fronteiras

Ex-prefeiturável de São Bernardo, Rafael Demarchi (União Brasil) colocou nesta semana, de fato, outdoors pelas ruas celebrando a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). E a peça publicitária não ficou restrita a São Bernardo, onde Demarchi atua. Há outdoors com as imagens do são-bernardense e de Tarcísio também em Santo André.