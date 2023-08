Repasse é essencial para Hospital Nardini, argumenta Marcelo

Raphael Rocha



12/08/2023 | 07:00



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), voltou a defender que o governo do Estado efetue repasse para ajudar a custear o Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, o principal da cidade. “É um recurso essencial para manter o equipamento como referência para Mauá e outras cidades da região.”

Até dezembro, a gestão estadual transferia R$ 1,5 milhão ao mês para Mauá como suporte para as finanças do Hospital Nardini – o equipamento consome R$ 10 milhões, realiza média de 8.000 atendimentos e 1.200 internações mensalmente. A nova administração do Palácio dos Bandeirantes, capitaneada por Tarcísio de Freitas (Republicanos), suspendeu o repasse.



“Fizemos um ofício falando da importância da ajuda do Estado para o Hospital Nardini, uma vez que atendemos pacientes de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, uma franja da Zona Leste de São Paulo e até mesmo pacientes de Suzano. Então é um equipamento de características regionais”, discorreu Marcelo.



No ofício enviado ao Estado, a Prefeitura de Mauá solicitou envio de R$ 3 milhões ao mês. A administração mauaense ainda aguarda retorno formal do Palácio dos Bandeirantes a respeito do pleito.



Em julho, ao Diário, Potira Ulbrich, diretora de enfermagem da unidade há dois anos, declarou que a verba do Estado ao Hospital Nardini seria essencial para que, além do custeio mensal, a Prefeitura conseguisse avançar em reformas do próprio equipamento.



“A verba do Estado seria fundamental para as reformulações e readequações que precisamos fazer. O que vier de auxílio para o custeio ajudaria muito. Para quem não tem nada, como nós, somente com o município custeando tudo, ajudaria demais, porque a cidade teria R$ 1,5 milhão a mais para investir e melhorar o Nardini”, disse ela, à ocasião.



Durante agenda de ordem de serviço para execução de obras de encostas no Rio Tamanduateí, Marcelo também afirmou que segue em busca de verba federal para reformar o complexo hospitalar.



“Foi em 2013, no governo Dilma (Rousseff, PT), que Mauá começou a voltar a dialogar com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas a agenda ficou parada, mas agora destravou. Na mesma perspectiva, estamos agora também trabalhando para liberar dinheiro para reforma mais um andar no Hospital Nardini”, avaliou Marcelo.



Tarcísio prometeu que Mauá voltará a receber o repasse em recente agenda no Grande ABC, mas não disse quando o dinheiro seria liberado.