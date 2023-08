PDT confirma pré-candidatura de Dr.Hato a vice em S.Bernardo

Artur Rodrigues



12/08/2023 | 07:00



Após definir que terá candidatura própria para prefeito nas eleições de 2024, o PDT de São Bernardo confirmou o nome do empresário e médico veterinário Roberto Sadaiti Hato a pré-candidato a vice-prefeito no município. Dr.Hato, como é conhecido, irá compor chapa com Jefferson Magno, nome escolhido pela sigla para a pré-candidatura a prefeito.



"Sinto que tenho esse dever com um país que foi sempre acolhedor com todos os povos, incluindo evidentemente a imigração japonesa. Aceito a missão no PDT porque este mostrou que tem um compromisso histórico com a educação, algo fundamental para desenvolvimento de qualquer sociedade, com trabalhismo e que, através do incentivo ao empreendedor, transforma e desenvolve a sociedade. É hora das pessoas de bem participarem da política, tenho certeza que estamos formando um time vencedor. O desafio e gigantesco, mas me sinto preparado e honrado. (Jefferson) Magno é uma pessoa extremamente inteligente e humanista, fico admirado pelo amor que ele tem por São Bernardo", comentou Dr Hato.



A decisão foi tomada pela comissão municipal do partido junto ao diretório estadual. Além da disputa pelo Paço, o PDT também almeja ao menos três cadeiras no Legislativo.



"Queremos ser uma via social democrata, ficando longe dos extremos que tanto mal fizeram para a nossa sociedade. Estamos construindo a nossa chapa, fazendo reuniões com quadro importante para a chapa de vereadores", disse Jefferson Magno, que também é presidente do diretório municipal do partido.



O último representante do PDT na política de São Bernardo foi o vereador Ramon Ramos, ex-presidente da Câmara que foi morto em um acidente de trânsito em 2019. Ele chegou a ser vice-líder do governo Luiz Marinho (PT) e também líder da gestão de Orlando Morando (PSDB).



Há duas semanas, o filho do ex-vereador, Ramon Ramos Filho, anunciou ao Diário que pretende disputar cadeira de vereador na eleição do ano que vem. No entanto, ele evitou dizer por qual partido pretende se candidatar.