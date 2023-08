Sevilla perde do Valencia pelo Espanhol antes de encarar o Manchester City na grande final

11/08/2023 | 19:33



A temporada 2023-2024 do Campeonato Espanhol está oficialmente iniciada. Dois jogos marcaram a abertura da La Liga nesta sexta-feira. Rival do Manchester City na próxima quarta-feira pela final da Supercopa da Uefa, o Sevilla começou com o pé esquerdo e perdeu em casa para o Valencia por 2 a 1.

O duelo entre Sevilla e Valencia teve impressionantes 12 minutos de acréscimos na segunda etapa. Mas, nem todo esse tempo extra fez com que o time do técnico José Luis Mendilibar conseguisse estrear bem no Nacional. Os visitantes saíram na frente aos 15 do segundo tempo com Diakhaby, mas dez minutos depois os mandantes buscaram o empate. Aos 44, Guerra voltou a colocar o Valencia à frente e o resultado não se alterou mais.

Agora, o Sevilla se prepara para um compromisso que não promete ser nada fácil. A Supercopa da Uefa, que ocorre na quarta-feira, no Estádio Karaiskákis, na Grécia, reúne os vitoriosos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, num embate para determinar quem é campeão do 3º maior torneio de clubes do Velho Continente.

A outra partida que aconteceu mais cedo teve vitória por 2 a 0 do Rayo Vallecano na casa do Almería, com dois gols de pênalti, ambos marcados no primeiro tempo. Isaac Palazón fez o primeiro aos 20 minutos, enquanto Randy Nteka, aos 28, colocou números finais no marcador.

A primeira rodada do Espanhol terá Real Madrid e Barcelona jogando fora de casa. Os merengues visitam o Athletic Bilbao no sábado, enquanto os catalães, atuais campeões nacionais, encaram o Getafe no domingo. Na segunda-feira, o Atlético de Madrid recebe o Granada para dar fim à rodada inaugural do Espanhol.