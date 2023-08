Bolsas de NY fecham mistas e Nasdaq tem 2 semanas consecutivas de perdas pela 1ª vez no ano

11/08/2023 | 17:35



As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 11, após o avanço da inflação ao produtor (PPI) nos EUA ampliar as incertezas sobre os próximos passos do Federal Reserva (Fed), embora o recuo das expectativas inflacionárias tenha moderado a cautela. Com o resultado, o Nasdaq teve duas semanas consecutiva de perdas pela primeira vez neste ano, segundo a Dow Jones Newswires.

O índice Dow Jones fechou com elevação de 0,30%, aos 35.281,40 pontos; o S&P 500 cedeu 0,11% aos 4.464,05 pontos; e o Nasdaq perdeu 0,68%, aos 13.644,85 pontos. Em relação à sexta-feira passada, 4, o Dow Jones subiu 0,62%, o S&P 500 recuou 0,31% e o Nasdaq caiu 1,90%.

O PPI, divulgado antes da abertura, pesou sobre as bolsas, ao mostrar avanço acima do esperado e levantar dúvidas sobre se o Federal Reserve (Fed) está mesmo perto do fim do seu ciclo de aperto monetário. O impacto foi amortecido pelo recuo nas expectativas de inflação, aferidas pela Universidade de Michigan, escreveu o Credit Suisse em relatório. Os dados de Michigan durante a manhã deram algum fôlego aos índices, que antes operavam em baixa, ficando mistas.

Em destaque no pregão, o American Depositary Receipts do UBS subiu 5,61% após anunciar que encerrou um acordo de apoio de liquidez firmado com o governo suíço na época da aquisição do Credit Suisse.

A ação da Chevron avançou 2,06%, ajudando a apoiar o Dow Jones, um dia depois de informar investimento em projetos de baixo carbono nas suas subsidiárias australianas. O movimento também ocorreu na esteira da valorização dos preços do petróleo; ExxonMobil teve ganho de 1,55% e o setor de energia no S&P 500, de 1,56%.

"O que foi particularmente notável nesta semana foi que as fabricantes de chips tiveram baixas significativas, com Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) e Micron entre algumas com as piores performances, à medida que a bolha de inteligência artificial (IA) continua perdendo fôlego", ressaltou o analista da CMC Markets Michael Hewson em relatório.

Entre as empresas de semicondutores, a Nvidia cedeu 3,62%, a Micron caiu 4%, AMD perdeu 2,41% e a Marvell Technologies, 3,12%.

O analista da Oanda Edward Moya foi mais um a destacar a desvalorização nos papéis de empresas de tecnologia com grande capitalização. Além de Nvidia, a "Apple (0,03%) também não se recuperou após o seu balanço trimestral", apontou ele. "O índice Nasdaq está vulnerável a mais depreciação até que Apple e Nvidia se estabilizem." As big techs Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet também terminaram o dia no vermelho.