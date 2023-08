Médicos do Reino Unido voltam a entrar em greve por aumento salarial

11/08/2023 | 17:29



Dezenas de milhares de médicos na Inglaterra deixaram o trabalho nesta sexta-feira, 11, para voltar à greve por aumento salarial. Esta é a quinta greve que os médicos em início de carreira fazem e está prevista para durar até 7h da próxima terça-feira.

Os médicos pedem um aumento de 35% nos salários, para voltar a receber nos níveis de 2008, considerando a elevada inflação do período. No entanto, o governo está oferecendo apenas 6%, com um aumento consolidado adicional, e o primeiro-ministro, Rishi Sunak, insistiu que não haverá mais discussões.

A ação dos médicos juniores, que fazem grande parte do trabalho de rotina nos hospitais e que trabalham muitas horas, inevitavelmente aumentará o acúmulo no serviço de saúde. De acordo com o serviço nacional de saúde inglês, o número de procedimentos e consultas canceladas ou reorganizadas deve atingir 1 milhão quando os médicos voltarem ao trabalho, a um custo de 1 bilhão de libras.