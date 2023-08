Esposa e irmão de Chris Hemsworth celebram o aniversário do ator

11/08/2023 | 17:11



Dia de festa na família Hemsworth! Nesta sexta-feira, dia 11, Chris Hemsworth, o Thor dos filmes da Marvel, está completando 40 anos de idade! Na celebração de seu dia, o ator ganhou diversas homenagens nas redes sociais, entre elas, sua esposa, a modelo espanhola Elsa Pataky, que fez questão de postar um texto romântico para o amado.

Essa é exatamente a cara que fiz quando completei 40 anos de idade, meu amor. Mas não se preocupe, vai ficar tudo bem! Estarei aqui para você também, para segurar sua mão e lhe dar todos os meus segredos de beleza, mesmo que você pareça melhor do que nunca. Feliz aniversário!

Outra declaração mais do que fofa que o ator recebeu foi de seu irmão Luke. Luke, que é o mais velho entre os irmãos Hemsworth, compartilhou uma sequência de fotos ao lado do brother, e derreteu o coração dos fãs do ator ao exibir alguns cliques da infância dos dois.

Feliz 40 anos para meu irmão, meu melhor amigo. Você é uma inspiração para todos que te conhecem. Você é a luz do sol em lugares escuros e um escudo para quem precisa. Amo você, parceiro, legendou Luke.

Os internautas não demoraram para comentar que as imagens da infância escolhidas por Luke são os únicos registros em que o ator de Westworld parece mais alto que Chris. Vale lembrar que o artista é sempre alvo de brincadeiras por ser o mais velho, mas o mais baixo do trio de irmãos atores.