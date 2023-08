Virginia Fonseca compartilha dança da nova música de Zé Felipe e é criticada por internautas

11/08/2023 | 17:11



Desde que começou a ter um relacionamento com Zé Felipe, Virginia Fonseca sempre usou sua fama para ajudar o amado a divulgar suas canções. A influenciadora aproveitou a febre do TikTok e começou a fazer diversas danças para cada um dos lançamentos do cantor, fazendo com que a música viralizasse.

Entretanto, ao que parece, os internautas que acompanham a mãe de Maria Alice e Maria Flor não estão gostando nada das novas coreografias. Na última quinta-feira, dia 10, Zé Felipe lançou uma nova canção intitulada Marrento e é claro que Virginia começou a trabalhar nos passos de dança.

Mesmo estando na Disney, nos Estados Unidos, a famosa usou o Instagram para compartilhar a coreografia que inventou. Porém, desta vez, a dança não foi muito bem recebida pelos seguidores. Isso porque, nos comentários, muitos deixaram bem claro que ficaram decepcionados com Virginia e seus passos.

Mulher, eu gosto de ti. Mas, essa coreografia deu não, escreveu um internauta.

O problema é que ele quer tentar viralizar com essas músicas meia boca de sentar, rolar, e não tem nenhuma música que preste, criticou outro.

A dança não combinou com a música, comentou um terceiro.

Mas não foi só Virginia que recebeu críticas... Outros seguidores da famosa confessaram que preferiam quando Zé Felipe cantava sertanejo.

Tropa dos que preferem ele cantando sertanejo.