Nome de Lizzo é retirado da lista do Super Bowl após acusações de assédio sexual

11/08/2023 | 17:11



A agitada atração mais importante do futebol americano, o Super Bowl LVII Halftime Show, não contará com a participação da cantora Lizzo, em fevereiro de 2024. Isso porque a artista se envolveu em uma polêmica com três de suas ex-dançarinas.

Neste sentido, a famosa é acusada de assédio sexual, religioso e racial, de acordo com informações do jornal The Daily Mail. Além disso, Crystal Williams, Arianna Davis e Noelle Rodrigues ainda a acusam de criar um ambiente hostil no trabalho.

- As conversas sobre Lizzo fazer parte das festividades do intervalo ou cantar o Hino Nacional estão mortas agora que ela está cercada de escândalos, revelou uma fonte ligada à publicação do jornal.

Vale dizer que a cantora estava cotada para fazer o HalfTime, uma apresentação tradicional do evento que tem duração de 15 minutos entre os dois tempos da final da NFL.

E não para por aí, além das acusações de assédio, a estrela também está sendo processada por bodyshaming, gordofobia e abuso moral. Nesta semana, mais seis pessoas ligadas a ela também informaram estarem dispostas a entrar na Justiça por relatarem atitudes semelhantes da artista, que nega todas as acusações.

O evento do Super Bowl, que acontece anualmente, é produzido pela Roc Nation, gravadora de Jay-Z em parceria com a NFL. Ela é quem determina quem sobe ao palco, e artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen, Chris Martin, Rihanna, Michael Jackson e Lady Gaga estão entre os nomes da atração.

Por fim, vale dizer que após a repercussão do escândalo em que Lizzo se envolveu, o festival Made In America, que é organizado pelo também cantor Jay-Z, cortou seu nome da lista.