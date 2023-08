TMP Fortaleza: ABA Infraestrutura é vencedora de leilão com oferta de R$ 100 mil

11/08/2023 | 16:16



A ABA Infraestrutura foi a vencedora do leilão do Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), localizada no Porto Organizado do Mucuripe, em Fortaleza (CE). Sendo a única proponente apta, ganhou com a oferta de R$ 100 mil.

O contrato tem prazo de 25 anos e a previsão é de investimentos de R$ 3,1 milhões no terminal dedicado à movimentação de passageiros e atividades de entretenimento.

A Smart Construtora e Administradora não foi considerada apta a participar do certame. Por isso, não teve seu envelope de proposta aberto e a Aba teve a única oferta válida.