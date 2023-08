Jojo Todynho revela que precisa ficar 40 dias sem ter relações sexuais e reclama: - Vou voltar com hímen

11/08/2023 | 16:11



Além de ser conhecida por seu talento, uma das características marcantes de Jojo Todynho é não ter vergonha de falar o que pensa. Diversas vezes, a cantora foi alvo de polêmicas, já que colocou a boca no trombone sem pensar duas vezes. Entretanto, desta vez, ela não alfinetou ninguém.

Jojo decidiu fazer uma cirurgia bariátrica para ajudar e acelerar a perda de peso. Outro motivo, como você viu, é a vontade da famosa de ser mãe e ter uma gestação saudável. Porém, ao invés de abrir o coração aos seguidores antes do procedimento, a cantora preferiu revelar tudo depois.

E é claro que a dona do hit Que Tiro Foi Esse não está escondendo nenhum detalhe do pós-operatório. Isso porque, através dos Stories, a artista revelou que precisa ficar 40 dias sem ter relações sexuais. Entretanto, o período de mais de um mês não agradou Jojo, que não pensou duas vezes fazer brincadeiras.

- O doutor falou 40 dias para voltar com as brincadeiras. Eu falei: Quando voltar, vou voltar com hímen. [...] Eu quero brincar para ir na montanha-russa.

Em seguida, Jojo confessou que pensa em colocar um método contraceptivo conhecido como Implanon, um chip anticoncepcional Segundo ela, com a cirurgia, seus hormônios variam muito e ela pode ter grandes chances de engravidar - algo que, aparentemente, não está nos planos dela por enquanto.

- Estou esperando a liberação do médico para colocar o Implanon, porque, ao fazer a bariátrica, os hormônios ajustam e tem sérios riscos de engravidar. Então, vou ficar quietinha.