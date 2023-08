Gisele Bündchen é recepcionada no aeroporto de Miami pelo seu suposto affair

11/08/2023 | 16:11



Depois de passar um tempo curtindo o Brasil, Gisele Bündchen partiu para os Estados Unidos rumo a Miami, e foi recepcionada pelo seu suposto affair, Joaquim Valente, na porta do aeroporto. Segundo a TMZ, o rapaz estava estacionado em uma picape, esperando a modelo aterrissar.

Ao chegar, por volta de quatro horas da manhã, ela colocou as malas na traseira do carro, sentou no banco do passageiro e foi embora com o acompanhante. Vale lembrar que Joaquim é atleta e professor de artes marciais que costuma treinar os filhos da brasileira.

Desde novembro de 2022 os dois estão sendo apontados como um possível novo casal, já que Gisele está solteira desde o fim de seu casamento com Tom Brady. Entretanto, a modelo já negou o romance em entrevista à Vanity Fair.

Ele - Joaquim - é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos perto desse tipo de energia. As pessoas têm criado histórias falsas sobre mim desde o início do divórcio, declarou.