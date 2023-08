Decisão de tirar o título do Príncipe Harry do site da família real foi vista como mesquinha

11/08/2023 | 16:10



Ao que parece, as polêmicas envolvendo o Príncipe Harry e a família real estão longe de acabar. Isso porque o título de Sua Alteza Real que o Duque de Sussex tinha foi retirado do site oficial da realeza britânica. Mas, a decisão não agradou a todos.

Segundo o editor do Daily Mail, e especialista na família real, a decisão tomada foi mesquinha e trivial. Apesar de não gostar do filho mais novo do Rei Charles III e, aparentemente, não apoiar suas decisões - que já causaram muitos bafafás -, o profissional pensa que a realeza deveria ser mais radical.

Ao invés de apenas tirar o título de Harry do site, o editor do jornal acredita que seria mais eficiente se o palácio anunciasse que ele não faz mais parte da linha de sucessão. De acordo com ele, alterar a linha é mais importante do que mudar as informações sobre o duque no website oficial.

- Eles deveriam ir muito mais longe. O que realmente importa é que ele ainda está na linha de sucessão. Deus me livre se algo acontecesse com a família real, ele se tornaria nosso rei. Isso deve acabar, ele deve ser removido da linha de sucessão e ainda é um daqueles conselheiros de estado que podem substituir o rei... Por que não removê-lo? É ridículo fazer coisas mesquinhas no site ? lidar com as coisas grandes e fazer as grandes mudanças que importam.

Enquanto toda essa polêmica desenrola, o Rei Charles III decidiu dar novas nomeações militares para nove membros da família. São eles: Rainha Camilla, Príncipe William, Kate Middleton, Princesa Anne, Príncipe Edward, Sophie, Príncipe RIchard e Birgitte. Entre todos eles, Kate foi uma das que recebeu uma linda homenagem.

Isso porque a Princesa de Gales foi nomeada como Comodoro aéreo da Força Aérea Real e um de seus avôs foi da Força Aérea e até teria voado como copiloto com o Príncipe Philip. Além disso, ela também assumiu cargos que eram do Príncipe Andrew. Vale lembrar que ele perdeu os títulos por ter se envolvido em polêmicas de importunação sexual.