Zezé Di Camargo e Luciano lembram do pai e falam da relação com os filhos

11/08/2023 | 16:10



A dupla Zezé Di Camargo e Luciano vem dando o que falar com a comemoração dos 30 anos da música É o Amor. Agora, eles conversaram com a apresentadora Gaby Cabrini, do Fofocalizando, e falaram sobre a saudade do pai Francisco, que faleceu em 2020. Zezé começou com os elogios:

- Foi o melhor pai do mundo. Sonho com ele pelo menos três, quatro vezes por semana.

O pai de Wanessa Camargo também foi questionado sobre o tratamento com seus herdeiros:

- Sempre dei mesada para os filhos e sempre fui um pai tranquilo, o mediador na educação.

Já Luciano fez questão de relembrar o início da carreira como cantor:

- Imaginar, lá atrás, que iríamos chegar onde estamos hoje, é muito difícil.

Ao falar sobre Dois Filhos de Francisco, famoso filme que relata parte da vida dele e da família, Luciano disse que esse foi um dos episódios que marcou sua vida. Além disso, ele também fala do pai e revela ser babão pelos filhos.

- Sou pai babão e gosto de ganhar presentes dos filhos (...) Meu pai era um grande sonhador. Tenho certeza que ainda vou dar um abraço nele. Foi apenas um até logo.