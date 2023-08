Santo André Intelli inicia venda de ingressos para o jogo de volta contra o Corinthians

João Tollotti

Especial para o Diário



11/08/2023 | 15:15



Para segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista de Futsal, o Santo André Intelli recebe o gigante Corinthians no Ginásio de Esportes Noêmia Assunção. A partida ocorre na quarta-feira, dia 16, às 20h. Para isso a equipe liberou a venda de ingressos, nesta sexta feira, com objetivo de chamar a torcida e lotoar o Noêmia.

ONDE COMPRAR

Os locais de venda dos ingressos são:



Pizzaria Gigui - Av Dos Amoritas, 298 - Jd do Estádio - Santo André

Terça à Sábado, das 17h às 23h30

Quadra do Sajea - Rua Ingá, 379 - Jd do Estádio - Santo André

Segunda à sexta, das 08h às 17h

A.E Vila Rica - Av Capitão Mário Toledo de Camargo, 6838 - Vila Rica - Santo André

Segunda à sexta, das 08h às 17h

Ginásio Noêmia Assunção - Rua Custódia, 50 - Camilópolis- Santo André

Segunda à Sexta, das 08h às 18h

VALOR

O ingressos comprados antecipadamente possuem preço de R$10,00. Aqueles que comprarem na hora do jogo tem seu valor dobrado, custando R$20,00 para o torcedor.

No jogo de ida a equipe do Grande ABC foi até o Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, e arrancou um empate contra os donos da casa. Para partida de volta, o Santo André precisa apenas de um empate para se classificar para a grande final do Campeonato Paulista de Futsal.