Liverpool firma acordo com Brighton por Caicedo e deve pagar valor recorde no futebol inglês

11/08/2023 | 15:16



O técnico Jürgen Klopp afirmou, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, que o Liverpool firmou um acordo com o Brighton para contratar o volante equatoriano Moises Caicedo, de 21 anos, que também estava na mira do Chelsea. De acordo com a imprensa britânica, o clube de Anfield pagará 110 milhões de libras (R$ 684,2 milhões) pelo jovem jogador, valor recorde de uma transferência no futebol inglês.

"Posso confirmar que o acordo com o Brighton está acertado. Claro, queremos o jogador e não apenas o acordo. Somos um clube que não tem recursos infinitos, não esperávamos algumas coisas acontecendo nesta janela, como Henderson e Fabinho (saindo), coisas assim", disse. "Não pensávamos nisso antes do verão, para ser honesto, e então aconteceu... Veremos o que acontece", completou.

Contratado pelo Brighton junto ao Independiente del Valle, do Equador, em 2020, Caicedo jogou no sub-20 do clube inglês e foi emprestado ao Beerschot, da Bélgica, antes de se integrado à equipe principal. A temporada passada foi a primeira que ele jogou do início do ao fim, e bastou para se destacar. Rapidamente, tornou-se um dos meio-campistas mais cobiçados da Inglaterra.

Caicedo chamou a atenção por ser um volante com técnica, bom posicionamento e forte marcação. As características suprem as necessidades de Klopp após o ex-capitão Henderson se transferir para o Al Ettifaq e o brasileiro Fabinho ir para o Al Ittihad. Os dois clubes são da Arábia Saudita. Precisando reforçar o meio de campo, o Liverpool já contratou Alexis Mac Allister, também junto ao Brighton, e Dominik Szoboszlai, do RB Leipzig.