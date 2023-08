Após ser julgado e absolvido, Kevin Spacey já tem data de estreia nas telonas neste ano

11/08/2023 | 15:10



Após todo bafafá em que Kevin Spacey se envolveu nos últimos anos, agora seu novo filme já tem data marcada para o lançamento.

Essa será a primeira produção que o ator participa após ter sido absolvido das acusações de assédio sexual e estupro no dia 26 de julho.

Control está previsto para chegar às telonas em 15 de dezembro, nos Estados Unidos e no Reino Unido, de acordo com informações da revista Variety. O longa foi filmado em 2022, e contará com a participação da atriz Lauren Metcalfe, que interpretará a chefe da Casa Civil britânica.

A personagem retorna para casa após uma noite de amor com seu amante, o primeiro-ministro, papel interpretado pelo ator Mark Hampton. Ao mesmo tempo, Kevin Spacey sequestra o carro oficial do governo e age descontroladamente pelas ruas de Londres como vingança.

O astro do cinema gravou todo o seu papel inteiramente por voz, embora tenha uma participação importante na trama. Vale dizer, também, que o filme é dirigido pelo autor britânico Gene Fallaize, que atua no gênero de ficção científica e ação.

Vale ressaltar, ainda, que Kevin Spacey enfrentou 12 acusações sobre abusos sexuais, das quais nega ter cometido. Além disso, foi inocentado de todas elas e voltará ao cinema com Control após todas as polêmicas que envolviam seu nome no mundo artístico.