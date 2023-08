Brad Pitt e Angelina Jolie finalmente assinam papéis de divórcio após sete anos

11/08/2023 | 15:10



Será que agora foi? Brad Pitt e Angelina Jolie teriam finalmente assinado os papéis de divórcio após sete anos. O casal anunciou o fim do relacionamento em 2016, mas ainda não havia oficializado a separação mediante o tribunal. Segundo informações da revista inTouch, uma fonte revelou que agora o divórcio é definitivo.

Documentos do tribunal teriam constatado que Angelina também concordou em ir à mediação para resolver o processo separado da vinícola de Miraval, empresa da qual eram sócios e gerou disputa após a separação.

- Eles gastaram muito dinheiro nessas batalhas legais, incluindo a luta pela custódia, e Angie poderia ter falido, então é inteligente reduzir suas perdas. É uma grande vitória para Brad.

Vale lembrar que Brad Pitt está em um relacionamento com Ines de Ramon e até curtiu uma temporada romântica com ela em sua propriedade no sul da França após finalizar as gravações de um filme em meados de julho. Uma fonte revelou ao veículo:

- Eles passaram um verão romântico juntos. Miraval realmente é seu lugar feliz.