Morre o Dr. Enzo Ferrari

Ademir Medici



11/08/2023 | 14:44



Está sendo sepultado esta tarde, no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo, o corpo do Dr. Enzo Ferrari, o mais antigo médico da cidade e um dos mais antigos do Grande ABC. Dr. Enzo clinicou durante 65 anos, faleceu ontem, aos 97 anos, e sua última obra foi um livro de memórias lançado em maio último, o terceiro do gênero que escreveu.

Italiano de nascimento – nasceu em Mirandola, norte da Itália, em 14 de outubro de 1927 –, Dr. Enzo veio com meses de vida para o Brasil, e para São Bernardo. Formou-se pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, turma de 1953.

Começou a clinicar em 1954 em Campina Verde, no interior de Minas Gerais, como médico de roça. Hoje é nome do Centro de Estudos Dr. Enzo Ferrari, órgão da Diretoria Científica da Associação Paulista de Medicina de São Bernardo e Diadema.

Dr. Enzo era o último membro vivo do secretariado do prefeito Geraldo Faria Rodrigues e do vice-prefeito Élcio Cândido (gestão 1973-1977). Ocupou a Diretoria de Saúde e Promoção Social, hoje com status de secretaria municipal.

Havia participado, em 1958, da fundação da Sociedade Médica de São Bernardo, ao lado de outros colegas médicos. O antigo Hospital São Bernardo permanece na ativa, hoje absorvido por uma rede hospitalar. Foi o segundo presidente da Faculdade de Medicina, da Fundação do ABC, onde lecionou.

Dr. Enzo clinicou até quatro anos atrás. Quando o Hospital São Bernardo foi vendido, em 2017, continuou a trabalhar em sua clínica particular, reservando um dia por semana para atender, voluntariamente, à Creche Fraternitá, da Vila Baeta, que reúne 100 crianças de 1 a 4 anos.

Semanalmente, Dr. Enzo escrevia uma crônica para a Folha do ABC, atividade interrompida este ano por problemas de saúde. Viúvo de dona Orieta, Dr. Enzo deixa as filhas Silvana, Raquel e Heloísa, os genros Pares, Cesar e Agnaldo, os netos Thomaz, André, Athur e Julia e os bisnetos Stela e Leonardo.