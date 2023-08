Rossi celebra 'volta para casa' e já se coloca à disposição no Vasco: 'Treinando forte'

11/08/2023 | 14:18



O atacante Rossi foi apresentado oficialmente pelo Vasco nesta sexta-feira e mostrou todo o seu amor pelo clube. Disse que se arrependeu de ter saído e que "volta para casa" para ajudar a tirar a equipe do sufoco no Brasileirão. Ansioso por já estar em campo, se colocou até à disposição de Ramón Diaz para encarar o Red Bull Bragantino na segunda-feira.

"Saudações vascaínas", disse, após vestiu a camisa 31. "Estou emocionado, feliz e motivado. Como sempre estive. E já à disposição do professor (Ramón Díaz), treinando forte e disponível para jogar na segunda-feira", disse.

"Quem veste a camisa do Vasco tem de se entregar ao máximo. Jogar em São Januário, principalmente. Se ele não se identificar por inteiro com o clube, tem que parar de jogar futebol", afirmou o atacante.

Com 12 pontos e um jogo a menos, o Vasco ocupa o penúltimo lugar e precisa de sequência de vitórias para tentar sair da zona de rebaixamento. Hoje, o primeiro time fora é o Bahia, com 18. Depois de desencantar diante do Grêmio, a esperança voltou a São Januário.

"O Ramón tem passado confiança aos atletas. A vitória no último jogo foi de muita importância e o time precisava disso", celebrou o reforço, que se colocou à disposição para jogar em ambos os lados do ataque.

"Temos referências (centroavantes) no ataque. Isso ajuda o meu estilo de jogo, já que sou muito agudo pelo lado direito. É a minha posição de origem, mas, se o professor precisar, também faço o lado esquerdo."