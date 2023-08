Trecho de livro da Larissa Manoela escrito pela mãe viraliza: Você está horrível!

11/08/2023 | 14:10



Mais um capítulo da polêmica envolvendo a família de Larissa Manoela chegou na web. Dessa vez foram os próprios internautas que relembraram um trecho de um dos livros da atriz, em que sua mãe, Silvana Taques, fala que não tem papas na língua para falar com a jovem.

Nas frases que viralizaram, a mãe de Manoela comenta que fala o que quer sem pensar duas vezes para fazer a filha melhorar. No exemplo, ela cita a aparência da atriz:

Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes eu digo: Larissa, você está horrível!. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar. Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca oitocentas vezes de vestido, porque eu digo: Esse não está bom! Esse está feio!. Sou tão sincera que teve um dia que falei: Larissa, quer sabe? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje, você não vai!

Ainda no livro, Larissa dá uma resposta engraçadinha sobre o assunto, mas isso também chamou a atenção dos internautas:

Gente, aí eu falo: Com uma mãe dessa, não preciso de inimiga.