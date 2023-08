Filho de Faustão revela que ficou surpreso com a saída do pai da Band e fala sobre futuro do apresentador

11/08/2023 | 14:11



João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, revelou ao colunista Lucas Pasin alguns detalhes sobre a saída de seu pai da Band. Em um bate papo, o herdeiro mais novo do apresentador afirmou que ficou surpreso com a decisão de seu principal incentivador:

- Não esperava a saída de Faustão. Já imaginava que um dia ele ia querer que eu e a Anne (Lottermann) tocássemos o programa, e ela me ajudou muito, foi espetacular a parceria, mas a saída me pegou de surpresa. As oportunidades na vida nem sempre chegam da maneira que a gente imagina, e foi ótimo.

Vale lembrar que depois que o apresentador deixou a emissora, João e Anne foram os responsáveis por comandar o Faustão na Band.

Ao ser questionado sobre uma possível aposentadoria do pai, o jovem disse que ainda acredita que ele possa se renovar na internet:

- Acho que meu pai não vai parar. Talvez faça uma coisa completamente diferente, talvez no digital ou mesmo na televisão. Parar não faria bem para uma pessoa que ama tanto o que faz. Ele vai descansar e ter o tempo dele. Eu, filho, acho muito importante que ele faça algo que o faça feliz.

João, que tem contrato com o canal até o fim do mês de agosto, afirmou ainda não saber sobre seu futuro na TV, mas garantiu que ficará ativo pelo menos nas redes sociais.

- Por enquanto ainda tenho contrato na Band. Acredito que fico lá até o fim de agosto, mas estarei nas redes sociais, e em breve apareço com uma novidade.