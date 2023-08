Antetokounmpo não vai disputar a Copa do Mundo de Basquete: 'Ainda não estou pronto'

11/08/2023 | 14:07



Astro do Milwaukee Bucks na NBA, Giannis Antetokounmpo não terá condições de ajudar a Grécia na Copa do Mundo de Basquete, que começa a ser disputada no dia 25 de agosto, com Filipinas, Indonésia e Japão como sedes conjuntas. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, o ala-pivô disse que ainda não está completamente recuperado da cirurgia que teve de fazer no joelho durante o início de julho.

"Todos sabem da paixão e do amor que tenho pela seleção, isso nunca mudará. Desde o meu fim de temporada NBA, eu tenho forçado meu corpo ao limite para ser o jogador que eu preciso ser para ajudar nossa seleção a atingir seus objetivos. Mas, após meses de trabalho e encontros com minha equipe médica, está claro que não estou pronto para competir no nível que preciso estar em uma Copa do Mundo", escreveu.

Duas vezes MVP e uma vez campeão da NBA, o grego desfalcou o Milwaukee Bucks em 19 partidas da temporada regular passada. Do total de ausências, 11 foram consequência das dores no joelho que o levaram à mesa de cirurgia. De acordo com os Bucks, o jogador deve ter condições de participar da pré-temporada da liga americana, no final de setembro.

Fora do Mundial, Antetokounmpo espera compensar sua nação participando dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. "Esta não foi uma escolha, mas minha única opção para garantir que eu volte ao nível de basquete que trabalhei tanto para alcançar até agora em minha carreira. Estou extremamente desapontado com este desfecho, mas esta foi uma decisão tomada com a equipe médica. Vou continuar a me esforçar para estar pronto para a próxima vez que meu nome for chamado. Meu objetivo pessoal e final da equipe é se classificar para a Olimpíada, será uma honra representar minha seleção no próximo ano", disse.

A ausência do astro da franquia do Milwaukee reduz ainda mais a presença de grandes estrelas da NBA na Copa do Mundo. Dos jogadores eleitos para o prêmio de Melhor Quinteto da temporada passada, os únicos presentes no Mundial devem ser o esloveno Luka Doncic, do Dallas Mavericks, e o canadense Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder.