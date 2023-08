Dia dos Pais: Megapix tem filmes com Van Damme, Stallone, The Rock e Vin Diesel

Da Redação

No domingo (13), é celebrado o Dia dos Pais. O Megapix não poderia ficar de fora dessa comemoração. Para homenageá-los, o canal exibe uma programação com seis filmes que são pura adrenalina e ainda promove uma ação interativa nas redes sociais.

Considerando que The Rock é o pai coragem sem limites e Vin Diesel é o que coloca a família acima de tudo, o Megapix quer saber “Que tipo de pai é o seu?”. Algumas respostas serão selecionadas e aparecerão no intervalo do especial. Para participar basta fazer uma publicação e usar a hashtag #PaisMegapix.

A programação começa às 12h50, com Morte Súbita, em que Jean-Claude Van Damme interpreta Darren, um ex-bombeiro que, ao levar seus filhos para assistir uma partida de hóquei, se vê obrigado a enfrentar um grupo de terroristas que ameaça sequestrar o vice-presidente dos EUA — que está presente no local.

Às 14h55, vem Falcão – O Campeão dos Campeões, um dos maiores sucessos estrelados por Sylvester Stallone. Na trama, o astro interpreta Hawk, um caminhoneiro que perdeu a esposa e, ao passo que tenta se reaproximar do filho, também se aventura em um campeonato de queda de braço.

Depois, às 16h45, é exibido Indiana Jones e a Última Cruzada. No filme, o protagonista volta a enfrentar o exército nazista e deve impedi-lo de encontrar o Cálice Sagrado. Para essa missão, o arqueólogo é acompanhado por seu pai (que no longa é interpretado por Sean Connery).

Às 19h10, é apresentado Arranha-Céu: Coragem Sem Limite, filme em que Dwayne Johnson interpreta Will Sawyer — o chefe de segurança do maior edifício da China, ‘The Pearl’. Em meio a um incêndio, ele deve provar a sua inocência e ainda salvar a vida de sua família.

Às 21h, durante a faixa da Sessão Megapix, Velozes e Furiosos 8 toma conta do canal. Na trama, Dom (Vin Diesel) volta ao crime para impedir que Cipher (Charlize Theron) sequestre seu filho que está para nascer. Encerrando o especial, às 23h30, vem Postais Mortíferos, longa em que Jacob (Jeffrey Dean Morgan) tenta descobrir quem matou sua filha.

Pais Megapix

Domingo, dia 13, a partir das 12h50.

Morte Súbita (1995)

Domingo, dia 13, às 12h50.

Sinopse: Quando Darren leva os filhos a uma partida de hóquei com a presença do vice-presidente, o local é invadido por terroristas. Agora, ele é o único que pode salvar todos.

Diretor: Peter Hyams

Elenco: Jean-Claude Van Damme, Ross Malinger, Powers Boothe

Ação |14 anos | USA |107’

Falcão – O Campeão dos Campeões (1987)

Domingo, dia 13, às 14h55.

Sinopse: O caminhoneiro Hawk não tem contato com o filho. Quando a ex-esposa morre, ele faz de tudo para se aproximar do menino, até mesmo entrar num torneio de queda de braço.

Diretor: Menahem Golan

Elenco: David Mendenhall, Susan Blakely, Sylvester Stallone

Ação |12 anos |USA| 92’

Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)

Domingo, dia 13, às 16h45.

Sinopse: Indiana Jones enfrenta novamente o exército nazista, que sequestrou seu pai e segue em busca pelo Cálice Sagrado. Agora, cabe ao aventureiro salvar a humanidade desta terrível ameaça.

Diretor: Steven Spielberg

Elenco: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody

Aventura |14 anos| USA | 124’

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (2018)

Domingo, dia 13, às 19h10.

Sinopse: Logo após ser designado para chefiar a segurança do maior prédio da China, Will é acusado de incendiar o local. Com o fogo se alastrando, ele quer resgatar sua família que está presa na construção.

Diretor: Rawson Marshall Thurber

Elenco: Chin Han, Dwayne Johnson, Neve Campbell, Roland Møller

Ação |14 anos | USA | 97’

Sessão Megapix

Domingo, dia 13, às 21h.

Velozes e Furiosos 8 (2017)

Domingo, dia 13, às 21h.

Sinopse: Dom e Letty estão curtindo sua lua de mel, quando Cipher aparece e convence Dom a voltar para o crime. Isso faz com que Letty reúna os velhos amigos para enfrentá-los.

Direção: F. Gary Gray

Elenco: Charlize Theron, Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russell, Ludacris, Luke Evans, Michelle Rodriguez, Scott Eastwood, Tyrese Gibson e Vin Diesel

Ação |14 anos | CHN, USA, JPN | 129’