Tatá Werneck recebe homenagem de Rafa Vitti durante aniversário (e mala de grife de Rainer Cadete)

Não é novidade para ninguém que Tatá Werneck é puro talento e faz muita gente dar risada - seja com suas publicações nas redes sociais ou até mesmo nos comentários e momentos em cenas que ela está atuando.

E durante esta sexta-feira, dia 11, a comediante está comemorando mais um aninho de vida e não poderia faltar uma homenagem de seu marido, Rafael Vitti, nas redes sociais falando sobre a nova data na vida de Tatá.

O ator resolveu postar alguns momentos descontraídos ao lado de sua amada e em alguns vídeos, claro, ela aparece fazendo altas piadas. Mas também ele foi super fofo mostrando fotos deles dois junto com a filha do casal e aproveitou para se derreter na legenda da publicação escrevendo:

30 anos com carinha de 25. Te amo meu amor da minha vida. Feliz aniversário!!! Que possamos viver muitos e muitos anos de alegrias e vitórias juntos. Desejo tudo que há de melhor nesse mundo pra tu, minha gatona. Não Fica bolada com as imagens que eu escolhi pra esse post, porque quem ama posta e é isso que importa.

Rapidamente, claro, Tatá Werneck foi até a postagem e fez um comentário tirando sarro do marido.

Te amo amor. Muito feliz que ganhei um presente lindo e não um coração de flores escrito pai como em 2019

Presentão

Como você deve estar acompanhando, Tatá Werneck está fazendo um verdadeiro sucesso em Vai na Fé e por lá ela contracena com Rainer Cadete - e o ator já demonstrou diversas vezes muito carinho pela artista.

E durante o aniversário da atriz não seria diferente e foi então que Rainer decidiu comprar um presentinho nada básico para a sua amiga de novela. Pois é, o artista decidiu presentear Tatá Werneck com uma mala de viagem da Prada que custa cerca de 37 mil reais.

Tatá rapidamente mostrou o presente nas redes sociais e ainda agradeceu Rainer pelo presente.

Não bastasse isso, olha o que me deu de presente: uma mala linda, maravilha, que eu não tenho nem força pra segurar. Fiquei emocionada porque não vou ter que pagar. Eu te amo muito, muito obrigada meu amor. Você é um sonho, fico honrada de estar com você.