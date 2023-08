De visual renovado, Emílio Dantas revela que recebeu ameaças de internautas por interpretar o vilão Theo

11/08/2023 | 12:10



Na manhã desta sexta-feira, dia 11, Emílio Dantas participou do Encontro para falar sobre a exibição do último capítulo de Vai na Fé. O ator, que viveu o vilão Theo na novela, renovou o visual e apareceu no programa com o cabelo descolorido e com mechas coloridas.

O artista declarou que o personagem foi diferente dos outros que já havia interpretado, como o Rubinho, de A Força do Querer.

- Eu acho que é o [vilão] mais maluco [da minha carreira]. Não vou chamar de maluco também, porque ele é um baita de um criminoso. Alguém me perguntando qual a diferença do Rubinho para o Theo, eu falei que o Rubinho era um cara em ascensão, ele queria passar pelo caos para chegar em algum lugar. O Theo gosta de boiar no caos, ficar ali no meio do caminho. Fora algumas cenas que tive até nojo de gravar, o comentário dele com a filha adotiva do Simas eu acho uma coisa muito punk.

Ao ser questionado sobre a reação do público, Emílio revelou que recebe ameaças de internautas por conta das crueldades de Theo.

- Hoje a gente vive a era da ameaça, você não apanha mais na rua, mas é ameaçado na internet o tempo inteiro. Tenho a minha coleção de ameaças, do tipo: Nossa bateria, se encontrar na rua eu bato, se eu vejo, apanha.

E ainda contou que a esposa, Fabíula Nascimento, o ajudou a construir o personagem para a novela.

- Foi ela que montou esse personagem comigo, 70 por cento do Theo veio da Fabíola. Sou casado com a Fabíola Nascimento, vou perder essa chance? Toda vez que tenho trabalho, falo: Vem cá, senta aqui comigo, o que você pensa sobre isso?