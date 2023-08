5 lindas ilhas brasileiras para visitar em uma viagem ao Sul

Redação

Do Rota de Férias



11/08/2023 | 11:55



A região sul é lar de ilhas brasileiras belíssimas. Muitas delas, ainda pouco explorada pelos turistas brasileiros. Abaixo, veja alguns destinos imperdíveis que não podem ficar fora de roteiros pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

5 ilhas brasileiras na região Sul

Ilha do Mel (PR)

A Ilha do Mel é famosa pelas águas cristalinas e pela quantidade de golfinhos que podem ser vistos a olho nu. Localizado no município de Paranaguá, o destino possui 25 km de extensão de praias, algumas delas bem desertas. Como a região é uma área de preservação, o número de visitantes é limitado a cinco mil pessoas por dia.

Para chegar é preciso pegar uma barca. Não há possibilidade de acesso utilizando carros, o que torna o local ainda mais único.

O destino já foi bem “roots”, mas hoje oferece atrativos para todos os gostos. Recentemente, o local ganhou uma pousada de luxo pé na areia, a Ilha do Mel Lodges, localizada na Praia do Istmo, a 500 metros do trapiche da badalada praia de Brasília, e que conta com lodges do tipo loft com frente e fundos para o mar. Além de estar cercada por praias, a pousada oferece estrutura completa para home office, e serviço de táxi aéreo para hóspedes.

lha das Peças (PR)

Pertinho da Ilha do Mel está localizada a Ilha das Peças, outro local de preservação e que surpreende os visitantes. Ela é conhecida pelo turismo comunitário, com famílias locais oferecendo dormitórios, alimentação e produtos artesanais para venda.

A região é conhecida por ter muitos golfinhos, arraias e botos. São mais de 18 km de praias desertas e muito ecoturismo, além de restaurantes que ofertam o melhor da culinária caiçara.

Para chegar é possível sair de Paranaguá ou da Ilha do Mel.

Ilha do Campeche (SC)

Com cenários que lembram os do Caribe, a Ilha do Campeche fica perto de Florianópolis e é um dos mais relevantes sítios arqueológicos do estado, com inscrições rupestres com mais de 5 mil anos. Por isso, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Para ir até lá é preciso procurar barcos autorizados. Na alta temporada, o limite diário de visitantes é de 800 pessoas.

Ilha dos Marinheiros (RS)

A 7 quilômetros de Porto Alegre, em meio à famosa Lagoa dos Patos, está a Ilha dos Marinheiros, local que preserva construções e ruínas do período colonial português. Além disso, o destino oferece uma lagoa dentro da Ilha. Ela pode ser acessada por dunas de areia que ficam ao lado de um santuário.

A dica para quem visita a ilha é experimentar a famosa Jurupinga, bebida típica da região, e comer morango orgânico, produzido localmente.

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece algumas ilhas brasileiras na região Sul, é hora de planejar a próxima viagem. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.