Nova experiência: Premium no Bumble ganha três funcionalidades

Bumble, o aplicativo de namoro em que as mulheres dão o primeiro passo, anunciou novas adições à sua oferta premium para uma experiência mais personalizada no Bumble Date.

O Premium no Bumble agora inclui funcionalidades adicionais relacionadas ao recurso mais recente do aplicativo, Best Bees. Utilizando machine learning com base em preferências e conexões anteriores, os assinantes recebem diariamente quatro perfis compatíveis selecionados criteriosamente. Todos os membros podem ver seus Best Bees e dar uma curtida por semana, mas os assinantes Premium podem deslizar para a direita em todos seus Best Bees, todas as semanas. No último mês, o Bumble descobriu que as mulheres tem 5 vezes mais chances de curtir um Best Bee, e 1,5 vezes mais chances de conseguir uma conexão depois de curtir o perfil.

Além de ter acesso a todos os quatro perfis, os membros Premium no Bumble agora podem ver seus Best Bees destacados dentro das suas Conexões. As outras funcionalidades já disponíveis são:

Ver todos os perfis na seção Interesse em você

Acesso ilimitado a curtidas

Reconectar-se com conexões expiradas

Colocar-se em destaque (Spotlight)

Voltar atrás em deslizes para a esquerda acidentais

Estender conexões por 24 horas

Usar o Modo Invisível para mais privacidade

Usar cinco SuperSwipes por semana

Utilizar o aplicativo em outras localizações com o Modo de Viagem

Concentrar-se no que está procurando com Filtros Avançados

Responsabilidade no Bumble

O Bumble também lançou um novo recurso para sua comunidade global chamado Editar Antes de Enviar. Trata-se de um lembrete que ajuda a criar uma experiência mais gentil no aplicativo Bumble ao enviar uma Interação.

Durante os testes, o Editar Antes de Enviar apresentou resultados positivos na redução de linguagem potencialmente prejudicial ou tóxica nas Interações, com quase a metade (46%) das pessoas optando por editar sua mensagem após receberem o aviso.

O Bumble utiliza salvaguardas automatizadas para detectar linguagem potencialmente tóxica e, se for detectada, o remetente será solicitado a revisar sua mensagem e terá a oportunidade de editá-la antes de enviar. O recurso fortalece a postura da empresa em responsabilizar sua comunidade por suas ações dentro do aplicativo.

Compatibilidade no Bumble

O Bumble ainda lançou um recurso que mostra os interesses que você compartilha com uma possível conexão no topo do perfil dela. Essa adição foi inspirada nos resultados positivos que o app obteve com o lançamento de Top Artists, uma expansão de sua integração com o Spotify para destacar interesses musicais compartilhados nas contas. Os dados do Top Artists mostraram que as mulheres tinham o dobro de probabilidade de deslizar para a direita em um perfil que destaca artistas em comum entre os membros que vinculam suas contas do Spotify aos perfis.

No início deste ano, o Bumble também lançou o Recomendar a Alguém, um recurso que permite às pessoas compartilhar um perfil com um amigo que poderia ser uma combinação perfeita. A função ajuda a tornar as conexões que as pessoas estão formando ainda mais relevantes – afinal, uma indicação vinda de um amigo de confiança provavelmente será compatível.

Esses novos recursos estão agora disponíveis para a comunidade global do Bumble.