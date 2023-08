Preta Gil se prepara para mova fase do tratamento contra o câncer

11/08/2023 | 10:23



Preta Gil está se preparando para uma nova fase no tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado no início deste ano.

Em entrevista à Quem, a cantora revelou que deve passar por uma cirurgia para remover o que sobrou do tumor, após as sessões de radioterapia, e que, depois disso, o pós-operatório deve exigir alguns meses de recolhimento. "Faço a cirurgia para remover o tumor e vou ficar de três a quatro meses de molho", disse.

Na terça-feira, 8, Preta celebrou os seus 49 anos, com direito a uma homenagem do filho. Além de comemorar a data especial, a festa foi uma injeção de energia para a cantora. "Quis ver meus amigos e celebrar. É uma carga extra de energia para eu aguentar os meses de tratamento".

Nos últimos meses, Preta Gil passou por momentos de intensa reflexão e desafios. Reconhecida pela sua transparência e positividade, a cantora não deixou de compartilhar detalhes da sua vida privada, como as questões de saúde e a separação de Rodrigo Godoy, mantendo a honestidade inclusive sobre a própria vulnerabilidade.

"Mesmo sendo uma fonte de alegria para muitos, tive meus momentos de fragilidade. Não pude fingir que tudo estava perfeito quando meu coração sentia o contrário", ponderou.

Para o futuro, o otimismo ainda encontra o seu lugar. No aniversário de 50 anos, a cantora espera celebrar a data com a remissão do câncer. Mas até lá, fica o agradecimento e uma compreensão melhor de si.

"Sou uma mulher muito realizada, muito feliz, que tem muito amor, que recebe muito amor, que dá muito amor. E que tem ainda muito amor para espalhar e para receber. E evoluir como ser humano cada vez mais. E aprendendo com os sofrimentos, aprendendo com as adversidades. Mas, principalmente aprendendo com todo esse amor que eu estou recebendo, que está me curando. Não só dos meus amigos, familiares, fãs. Mas de pessoas que nem me conhecem, que não são necessariamente meus fãs, mas que oram e rezam e torcem. Isso não tem preço", concluiu