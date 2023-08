Mulheres tentam entrar com drogas em CDPs da região

Da Redação



11/08/2023 | 10:16



A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) do Estado de São Paulo divulgou que impediu uma visitante de adentrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mauá com 37 gramas de maconha. O caso aconteceu no último domingo (6), mas só foi divulgado ontem pela SAP. De acordo com a secretaria, o caso foi descoberto após captação de imagem de scanner corporal. O invólucro estava escondido na vestimenta da visitante, que foi encaminhada ao 1º DP (Distrito Policial) da cidade.

No mesmo dia, no CDP de de Santo André, os agentes prisionais também fizeram apreensão de maconha que estava com outra visitante, companheira de um detento da unidade.

O material foi descoberto após revista feita pelo aparelho de scanner corporal. As imagens indicaram irregularidades na região da cintura. Ao ser indagada, a visitante informou que tinha algo em suas vestes. Ela foi levada para uma sala reservada, onde uma agente constatou que havia algo oculto na calça. Além da maconha, foram encontradas cartelas de papel na cor preta, aparentando ser droga sintética.

A mulher foi conduzida ao 6º Distrito Policial, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência. Internamente, o CDP instaurou procedimento disciplinar para averiguar a conduta do preso envolvido no caso.

FUGA

Também no domingo no Centro de Detenção Provisória de Mauá, outra visitante apresentou imagens anormais em seu abdome. A mulher, companheira de um preso, foi encaminhada ao hospital mais próximo para ser submetida a exames, que revelaram a existência de corpos estranhos em seu intestino. A visitante se negou a permanecer internada, assinou um termo de recusa e fugiu do local.